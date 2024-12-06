Металл Профиль, торговая компания
город: Ханты-Мансийск
Район: Ханты-Мансийск городской округ
Адрес: Безноскова, 3/2
Индекс: 628011.0
Телефон: +7 (3467) 34‒06‒05
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://metallprofil.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк