Металл Профиль, торговая компания

город: Ханты-Мансийск

Район: Ханты-Мансийск городской округ

Адрес: Безноскова, 3/2

Индекс: 628011.0

Телефон: +7 (3467) 34‒06‒05

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://metallprofil.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк