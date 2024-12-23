Металл Профиль, торговая компания
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: проспект Патриотов, 19Б/2
Индекс: 394065.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:30, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк