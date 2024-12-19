Металл-сервис, представитель компании Металл-Профиль

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Николая Вилкова, 9а

Индекс: 664005.0

Телефон: +7 (3952) 616‒196

Мобильный Телефон: +7‒902‒171‒61‒96

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты