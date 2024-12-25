Металл Стиль, компания
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Ракитная, 18г ст1
Индекс: 664043.0
Телефон: +7 (3952) 48‒56‒48
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://metallstyle.com
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты