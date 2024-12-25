Металл Стиль, компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Ракитная, 18г ст1

Индекс: 664043.0

Телефон: +7 (3952) 48‒56‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://metallstyle.com

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты