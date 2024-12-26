Metallika69, торгово-производственная компания

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: Силикатная 1-я, 3а

Индекс: 170019.0

Телефон: +7 (4822) 69‒07‒05

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.metallika69.ru

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кровельные материалы, Металлоизделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк