Metallika69, торгово-производственная компания
город: Тверь
Район: Тверь городской округ
Адрес: Силикатная 1-я, 3а
Индекс: 170019.0
Телефон: +7 (4822) 69‒07‒05
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.metallika69.ru
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кровельные материалы, Металлоизделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк