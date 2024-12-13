Металлинвест Профиль, торговая компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Монтажный проезд, 26

Индекс: 394028.0

Телефон: +7 (473) 250‒22‒10

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://metprof-vrn.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк