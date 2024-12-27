Металлист, производственный цех

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Кислородная, 8л

Индекс: 620041.0

Телефон: +7 (343) 211‒07‒27

Мобильный Телефон: +7‒912‒222‒89‒06

Сайт: http://element-ekb.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоизделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк