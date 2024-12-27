Металлист, строительный дом
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Целинная, 15а ст2
Индекс: 680032.0
Телефон: +7 (4212) 35‒85‒15
Мобильный Телефон: +7‒962‒220‒66‒82
Сайт: http://met27.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк