Металлит, торговая компания

город: Волжский

Район: Волжский городской округ

Адрес: проезд 1-й Индустриальный, 16

Индекс: 404130.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒919‒790‒04‒04

Сайт: http://xn--34-6kctqrae9ce.xn--p1ai

вид деятельности: Крепёжные изделия, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк