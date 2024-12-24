Металлит, торговая компания
город: Волжский
Район: Волжский городской округ
Адрес: проезд 1-й Индустриальный, 16
Индекс: 404130.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒919‒790‒04‒04
Сайт: http://xn--34-6kctqrae9ce.xn--p1ai
вид деятельности: Крепёжные изделия, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк