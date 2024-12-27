МеталлКров, торгово-монтажная компания
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: Куйбышевское шоссе, 41
Индекс: 390047.0
Телефон: +7 (4912) 52‒25‒57
Мобильный Телефон: +7‒980‒563‒22‒22
Сайт: http://xn--80aehveadvrp.xn--p1ai
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк