МеталлКров, торгово-монтажная компания

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Куйбышевское шоссе, 41

Индекс: 390047.0

Телефон: +7 (4912) 52‒25‒57

Мобильный Телефон: +7‒980‒563‒22‒22

Сайт: http://xn--80aehveadvrp.xn--p1ai

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк