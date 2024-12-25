Металлобаза №1, торговая компания
город: пос. Российский
Район: Краснодар городской округ
Адрес: улица им. Комарова В.М., 21г
Индекс: 350087.0
Телефон: +7 (861) 213‒94‒44
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://mb1.ru/
вид деятельности: Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк