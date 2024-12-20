Металлобаза №1, торговая компания

город: пос. Индустриальный

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Милютинская, 25

Индекс: 350056.0

Телефон: +7 (861) 213‒94‒44

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mb1.ru/

вид деятельности: Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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