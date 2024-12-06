Металлобаза, магазин кровельных и фасадных материалов
город: Тула
Район: Тула городской округ
Адрес: Коминтерна, 24д
Индекс: 300041.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒968‒668‒78‒37
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду