Металлобаза, магазин кровельных и фасадных материалов

город: Тула

Район: Тула городской округ

Адрес: Коминтерна, 24д

Индекс: 300041.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒968‒668‒78‒37

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду