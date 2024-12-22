МеталлоИндустрия, торговая компания

город: Комсомольск-на-Амуре

Район: Комсомольск-на-Амуре городской округ

Адрес: Урожайная, 1а

Индекс: 681026.0

Телефон: +7 (4217) 51‒33‒13

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://metalloindustry.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные работы, Деревообработка, Звукоизоляционные материалы, Кованые изделия, Металлоизделия, Облицовочный камень, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк