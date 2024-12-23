Металлоцентр

город: Новороссийск

Район: Новороссийск городской округ

Адрес: Ударник, 1/1

Индекс: 353993.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒669‒44‒67

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт