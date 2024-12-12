Металловед

город: Обнинск

Район: Обнинск городской округ

Адрес: Киевское шоссе, 33 к30

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒602‒28‒88

Сайт: http://ml-market.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Отделочные материалы, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Строительные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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