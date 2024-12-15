Металлпроф, торгово-производственная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Башиловская улица, 3

Индекс: 660111.0

Телефон: +7 (391) 2‒883‒883

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.metallprof24.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк