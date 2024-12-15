Металлпроф, торгово-производственная компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: Башиловская улица, 3
Индекс: 660111.0
Телефон: +7 (391) 2‒883‒883
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.metallprof24.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк