Металлпрофиль, торговая компания

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Советская улица, 192к

Индекс: 392000.0

Телефон: +7 (4752) 50‒43‒33

Мобильный Телефон: +7‒915‒673‒87‒00

Сайт: http://metallprofil.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк