Металлпрофиль, торговая компания
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Советская улица, 192к
Индекс: 392000.0
Телефон: +7 (4752) 50‒43‒33
Мобильный Телефон: +7‒915‒673‒87‒00
Сайт: http://metallprofil.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк