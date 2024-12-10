Металлресурс, производственно-торговая компания

город: Вологда

Район: Вологда городской округ

Адрес: Заводская улица, 20г

Индекс: nan

Телефон: +7 (8172) 21‒64‒44

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Промышленное строительство, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк