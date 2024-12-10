Металлресурс, производственно-торговая компания
город: Вологда
Район: Вологда городской округ
Адрес: Заводская улица, 20г
Индекс: nan
Телефон: +7 (8172) 21‒64‒44
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Промышленное строительство, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк