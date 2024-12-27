Металлсервис, компания

город: Ханты-Мансийск

Район: Ханты-Мансийск городской округ

Адрес: улица Мира, 115а ст2

Индекс: 628007.0

Телефон: +7 (3467) 39‒39‒19

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Полимерная порошковая окраска, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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