Металлсервис, компания
город: Ханты-Мансийск
Район: Ханты-Мансийск городской округ
Адрес: улица Мира, 115а ст2
Индекс: 628007.0
Телефон: +7 (3467) 39‒39‒19
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Полимерная порошковая окраска, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк