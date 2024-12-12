МеталлСити, торгово-производственная компания
город: Тобольск
Район: Тобольск городской округ
Адрес: 20-й микрорайон, 2а
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒398‒75‒75
Сайт: http://metallcity72.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Нержавеющий металлопрокат, Сварочные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду