МеталлСити, торгово-производственная компания

город: Тобольск

Район: Тобольск городской округ

Адрес: 20-й микрорайон, 2а

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒398‒75‒75

Сайт: http://metallcity72.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Нержавеющий металлопрокат, Сварочные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду