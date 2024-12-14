МеталлТрансМастер, производственно-торговая компания
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Уфимское шоссе, 38
Индекс: 450081.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒791‒50‒00
Сайт: http://mtm-ufa.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк