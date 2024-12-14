МеталлТрансМастер, производственно-торговая компания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Уфимское шоссе, 38

Индекс: 450081.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒791‒50‒00

Сайт: http://mtm-ufa.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк