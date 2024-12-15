Металлцентр

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Авиационная улица, 9

Индекс: 672040.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒273‒86‒07

Сайт: http://metallcentr75.pulscen.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Асбестотехническая продукция, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для железнодорожных путей, Металлическая / жестяная тара, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Оргстекло / Поликарбон

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк