Метпроф, торговая компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: шоссе Авиаторов, 3

Индекс: 400075.0

Телефон: +7 (8442) 24‒79‒74

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://metprof34.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт