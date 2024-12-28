Метпроф, торговая компания
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: шоссе Авиаторов, 3
Индекс: 400075.0
Телефон: +7 (8442) 24‒79‒74
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://metprof34.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт