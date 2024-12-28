Метпрофф, производственная компания

город: д. Кузнецы

Район: Павловский Посад городской округ

Адрес: Новая улица, 31/1

Индекс: 142542.0

Телефон: 8‒800‒500‒88‒00

Мобильный Телефон: +7‒915‒390‒02‒94

Сайт: http://www.metprof.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду