Метпрофф, производственная компания
город: д. Кузнецы
Район: Павловский Посад городской округ
Адрес: Новая улица, 31/1
Индекс: 142542.0
Телефон: 8‒800‒500‒88‒00
Мобильный Телефон: +7‒915‒390‒02‒94
Сайт: http://www.metprof.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду