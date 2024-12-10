Метр, склад

город: с. Засопка

Район: Читинский район

Адрес: Совхозная, 4

Индекс: 672520.0

Телефон: +7 (3022) 50‒45‒50

Мобильный Телефон: +7‒914‒350‒45‒50

Сайт: http://tkmetr.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные матер

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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