Метр, склад
город: с. Засопка
Район: Читинский район
Адрес: Совхозная, 4
Индекс: 672520.0
Телефон: +7 (3022) 50‒45‒50
Мобильный Телефон: +7‒914‒350‒45‒50
Сайт: http://tkmetr.ru
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные матер
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк