Метр, супермаркет товаров для дома и ремонта

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Сергеева, 3Б/1

Индекс: 664043.0

Телефон: +7 (3952) 288‒200

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://metr-dom.ru

вид деятельности: Автоаксессуары, Аксессуары для ванных комнат, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Зоотовары, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ковры, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Посуда, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехн

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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