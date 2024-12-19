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Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

вид деятельности: Автоаксессуары, Аксессуары для ванных комнат, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Зоотовары, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ковры, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Посуда, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Свет

Метр, супермаркет товаров для дома и ремонта