Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за операцию в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, их обвиняют в преступлениях против человечности.

«Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест (…) за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024-го», – говорится в документе.

МУС отклонил доводы Тель-Авива, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров, а также на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

«Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе. (…) Кроме того, государства не имеют права оспаривать юрисдикцию суда в соответствии со статьей 19(2) до выдачи ордера на арест», – отмечается в документе.

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил о том, что ордер отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению информацию от МУД и напомнил, что эти решения обязательны к исполнению для участников, включая страны ЕС.