MF, магазин строительных материалов

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Походная, 82

Индекс: 620087.0

Телефон: +7 (343) 361‒30‒47

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Железобетонные изделия, Кабель / Провод, Кирпич, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Строительные блоки, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду