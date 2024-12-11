Мг строй, магазин

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Журналистов, 62 к9

Индекс: 420053.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒9172‒722‒622

Сайт: http://www.mgstroi.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты