Мг строй, магазин
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Журналистов, 62 к9
Индекс: 420053.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒9172‒722‒622
Сайт: http://www.mgstroi.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты