Мицеллярная вода `ЧИСТАЯ ЛИНИЯ` 3в1 с экстрактом розы 400 мл

329 ₽ 247 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 447 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 203 мм

Ширина упаковки: 80 мм

Длина упаковки: 43 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 140537

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Мицеллярная вода Чистая Линия 3в1 с гиалуроном и экстрактом розы — обновленное уходовое средство для снятия макияжа и очищения кожи лица с усиленной формулой и новым дизайном.

В состав мицеллярной воды входит 97% компонентов натурального происхождения, в том числе эссенция из пяти экстрактов и масел NATURE PLUS:

Экстракт вербены восстанавливает водный баланс и тонизирует кожу;

Экстракт пиона и льняное масло успокаивают и смягчают;

Масло миндаля содержит жирные кислоты, витамины E и F, питает и разглаживает поверхность кожи;

Ферментированное оливковое масло защищает от преждевременного старения;

Гиалурон притягивает молекулы воды и создает на поверхности лица невидимую вуаль, насыщая кожу влагой;

Экстракт лепестков розы успокаивает, освежает, придает гладкость и здоровое сияние.

Средство для очищения кожи лица от бренда Чистая Линия оказывает комплексное действие:

Эффективно снимает макияж,

Успокаивает, увлажняет и смягчает кожу,

Поддерживает гидролипидный барьер,

Предотвращает появление мелких морщинок.

Средство для снятия макияжа в большой упаковке 400 мл — выгодная покупка и отличное вложение в свою красоту. Такого объема хватит надолго — каждый день наслаждайтесь очищенной, гладкой и сияющей кожей!

Мицеллярная вода Чистая Линия 3в1 подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной. Средство одобрено дерматологами и офтальмологами.

Чистая Линия — российский косметический бренд с впечатляющей историей, который более 25 лет вдохновляет людей заботиться не только о себе и своей красоте, но и о природе. Чистая Линия поддерживает идеи этичного производства и потребления, двигаясь к »зеленому» будущему.

Способ применения: Смочите средством ватный диск и бережно протрите кожу. При демакияже век избегайте попадания в… глаза.

Состав: Состав/Ingredients: Aqua*, Glycerin*, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides*, Rosa Centifolia Flower Extract (экстракт розы)*, Hydrolyzed Hyaluronic Acid (гидролизованная гиалуроновая кислота)*, Sodium Carrageenan*, Verbena Officinalis Leaf Extract (экстракт вербены)*, Paeonia Officinalis Leaf/Flower/Stem/Root Extract (экстракт пиона)*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (миндальное масло)*, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil (льняное масло)*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (ферментированное масло оливы)*, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment*, Caprylyl Glycol, Citric Acid*, Cocotrimonium Methosulfate, Dipropylene Glycol, Glyceryl Caprylate, Glycine*, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil*, Sodium Methylparaben. *в составе отмечены компоненты натурального происхождения.