Мицеллярная вода `ЧИСТАЯ ЛИНИЯ` NATURE PLUS 3 в 1 цветочная 100 мл

149 ₽ 119 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 122 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 140 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 25 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 119020

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Встречайте обновленную мицеллярную воду от Чистой Линии с усиленной формулой1 и новым дизайном!

Совместите уход и очищение с Мицеллярной водой 3 в 1, которая эффективно снимает макияж, успокаивает и смягчает. Эксперты бренда Чистая Линия разработали полноценный уход, в составе которого 97% компонентов натурального происхождения*, в том числе эссенция из пяти экстрактов и масел NATURE PLUS – НЕЙЧЕ ПЛЮС (экстракт вербены, экстракт пиона, масла миндаля, льна, оливы), экстракт лепестков розы и гиалурон.

Активные натуральные компоненты питают, восстанавливают липидный барьер, предотвращая появление мелких морщинок.

— Экстракт вербены восстанавливает баланс увлажненности и тонизирует.

— Экстракт пиона и льняное масло успокаивают и смягчают.

— Масло миндаля содержит жирные кислоты, витамины Е и F, питает и выравнивает поверхность кожи.

— Ферментированное оливковое масло питает и защищает от преждевременного старения.

— Гиалурон притягивает молекулы воды, а также создает на поверхности лица тонкую невидимую вуаль, благодаря чему насыщает влагой.

— Экстракт лепестков розы успокаивает, освежает, придает гладкость и здоровое сияние.

Результат: очищенная, гладкая, увлажненная и сияющая кожа, готовая к нанесению крема.

Попробуйте также Мицеллярную воду 3 в 1 в объеме 400 мл. Для наилучшего эффекта используйте и другие продукты Чистая Линия, подходящие для вашего типа кожи.

Одобрено дерматологами. Продукт не тестируется на животных.

Мы берем лучшее от природы, чтобы позаботиться о вашей красоте, и верим, что о природе нужно заботиться так же, как о себе. Вы с нами? Узнайте больше на chistaya-linia.ru

[1]По сравнению с предыдущим поколением средств Чистая Линия.

*компоненты натурального происхождения отмечены в составе на упаковке.

Свойства подтверждены при участии 100 женщин, min 94% согласившихся, РФ, 2016.

Способ применения: Смочите средством ватный диск и бережно протрите кожу. При демакияже век избегайте попадания в… глаза.

Состав: Состав/Ingredients: Aqua*, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil*, Glycerin*, Propylene Glycol, Rosa Canina Fruit Extract (экстракт шиповника)*, Sodium Ascorbyl Phosphate (витамин С), Verbena Officinalis Leaf Extract (экстракт вербены)*, Paeonia Officinalis Leaf/Flower/Stem/Root Extract (экстракт пиона)*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (миндальное масло)*, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil (льняное масло)*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (ферментированное масло оливы)*, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment*, Achillea Millefolium Extract*, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Chelidonium Majus Extract*, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract*, Urtica Dioica Leaf Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citric Acid*, Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Niacinamide, Panthenol, Pantolactone, Parfum, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Methylparaben, Sodium Sulfite, Citronellol, Geraniol, Limonene, CI 19140, CI 42090. *в составе отмечены компоненты натурального происхождения.