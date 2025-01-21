Мицеллярная вода `CHRISTIAN LAURENT` EDITION DE LUXE с комплексом из 4-х видов чая 500 мл

995 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 522 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 215 мм

Ширина упаковки: 60 мм

Длина упаковки: 60 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 231542

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



Все товары бренда Технология MICRO 4PURE FUSION™ основана на действии очищающих bio мицелл и микромолекул для бережного удаления с поверхности кожи загрязнений, себума и остатков макияжа. Соединение 4-х видов чая и bio экстракта камелии мгновенно восстанавливает баланс увлажненности кожи, освежает и оказывает детокс-эффект и снимает признаки раздражения.Витаминный комплекс питает, интенсивно увлажняет, защищает кожу от сухости и шероховатости.

Способ применения: Утром и вечером или по мере необходимости нанесите небольшое количество жидкости на ватный диск и… аккуратно очистите лицо, глаза и шею.

Состав: Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Caprylyl/Capryl Glucoside, Isopentyldiol, Propanediol, Olive Oil PEG-7 Esters, Acetamidoethoxyethanol, Allantoin, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Decyl Glucoside, Sodium Sesamphoacetate, Glycerin, Camellia Sinensis Leaf Extract, Aspalathus Linearis Leaf Extract, Camellia Japonica Flower Extract, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Panthenol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Bioflavonoids, Biotin, Pyridoxine HCL, Linolenic Acid, Parfum, Hydroxyacetophenone, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Cetrimonium Bromide, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Sorbic Acid, Butylene Glycol, Citric Acid, Sodium Metabisulfite. Обзор от бренда