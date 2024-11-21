Мицеллярная вода `CHRISTIAN LAURENT` POUR LA BEAUTE с розовой водой и королевским пионом 500 мл

995 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 532 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 215 мм

Ширина упаковки: 57 мм

Длина упаковки: 57 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 231540

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



Все товары бренда Профессиональный продукт, вдохновленный французским ритуалом красоты, основанный на технологии YOUTH BLOSSOM INFUSIONTM, позволяет удалить даже водостойкий макияж с лица, глаз и губ одним движением. Технология YOUTH BLOSSOM INFUSIONTMобогащена флавоноидами, витаминами и кислотами ОМЕГА, полученными из тщательно отобранных экстрактов французской розы и королевского пиона. Коллоидное золото обеспечивает мгновенное проникновение активных ингредиентов глубоко в кожу.

Способ применения: утром и вечером или по мере необходимости нанесите небольшое количество жидкости на ватный диск и… аккуратно очистите лицо, глаза и шею.

Состав: Aqua (Water), PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Propanediol, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Rosa Centifolia Flower Water, Paeonia Officinalis Flower Extract, Mel Extract, Potassium Olivoyl PCA, Sodium PCA, Sodium Hyaluronate, Betaine, Levulinic Acid, Bakuchiol, Colloidal Gold, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Hydroxyacetophenone, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Levulinate, Cetrimonium Bromide, Glycerin, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Chloride, Citric Acid, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal. Обзор от бренда