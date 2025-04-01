Мицеллярная вода `EVELINE` FACEMED+ 3 в 1 гиалуроновая 400 мл

Мицеллярная вода `EVELINE` FACEMED+ 3 в 1 гиалуроновая 400 мл

Мицеллярная вода `EVELINE` FACEMED+ 3 в 1 гиалуроновая 400 мл

299 ₽ 254 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Объем: 400 мл
  • Вес в упаковке: 454 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 173 мм
  • Ширина упаковки: 60 мм
  • Длина упаковки: 62 мм
  • Тег: Мицеллярная вода
  • Раздел: снятие макияжа
  • Артикул 139046
  • Страна: ПОЛЬША/ POLAND

Все товары бренда Гиалуроновая мицеллярная вода EVELINE FACEMED+ 3 в 1 очищает и эффективно снимает водостойкий макияж, освежает и уменьшает раздражение и покраснения. Уникальная формула AQUAXYL TECHNOLOGY HYDRAKONCEPT 3D способствует глубокому увлажнению кожи, разглаживает глубокие морщины и мимические линии, нормализует процесс обновления клеток и повышает упругость. Мицеллярная вода EVELINE FACEMED+ 3 в 1 нормализует процесс отшелушивания верхнего слоя, стимулирует синтез керамидов в коже, снижает потерю влаги и повышает защитный барьер кожи от негативного воздействия внешних факторов. Не содержит парабенов, спирта и искусственных красителей. Подходит для чувствительной кожи.

Способ применения: Смочить мицеллярной водой ватный диск и деликатно очистить лицо, глаза, губы и шею. В случае… водостойкого макияжа следует несколько секунд деликатно помассировать в области глаз и губ. Применять каждый день утром и вечером в качестве постоянного элемента ежедневного ухода за кожей лица или в зависимости от потребности кожи.

Состав: Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Propanediol, Glycereth-26, Panthenol, Propylene Glycol, Cucumis Sativus Fruit Extract, Allantoin, Cetrimonium Bromide, Disodium EDTA, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose, Glycerin, Hydrolyzed Algin, Zinc Sulfate, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Sodium Hydroxide. Обзор от бренда

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