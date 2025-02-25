Мицеллярная вода `EVOLUDERM` для сухой и чувствительной кожи 500 мл

519 ₽ 441 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 540 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 208 мм

Ширина упаковки: 62 мм

Длина упаковки: 62 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 223388

Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE



Все товары бренда Тщательное очищение и демакияж — это основные этапы ухода, в которых Ваша кожа нуждается ежедневно! Мицеллярная вода бережно удаляет макияж и другие кожные загрязнения, не нарушая гидролипидный баланс, даря ощущение свежести и легкости. Входящий в состав экстракт хлопка —насыщен жирными кислотами и обладает питательными, укрепляющими, успокаивающими и смягчающими свойствами. В результате действия активных компонентов тон лица выравнивается, сохраняется естественный pH-баланс, а кожа становится чистой и сияющей.

Способ применения: Нанесите средство на ватный диск и протрите кожу лица, век и губ. Для снятия макияжа с глаз… приложите диск к векам на несколько секунд, закрыв глаза, затем бережно удалите макияж. Остатки смойте водой.

Состав: Aqua (Water), Propylene Glycol, Poloxamer 184, Glycerin, Decyl Glucoside, Panthenol, Pentylene Glycol, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Citric Acid, Fragrance (Parfum), Gossypium Herbaceum (Cotton) Root Extract (Gossypium Herbaceum Root Extract), Potassium Sorbate. Обзор от бренда