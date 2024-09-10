Мицеллярная вода `GARNIER` `SKIN NATURALS` с витамином С (для всех типов кожи) 400 мл

499 ₽ 349 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 439 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 183 мм

Ширина упаковки: 70 мм

Длина упаковки: 53 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 222967

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Новинка! Мицеллярная вода витамин С — это эффективное быстрое и легкое в использовании очищающее средство, которое одним движением снимает макияж, очищает кожу лица, глаз и губ, не оставляя следов после использования, а также придает здоровое сияние коже за 1 применение.

Способ применения: Наносите на кожу лица, глаз и губ с помощью 1 многоразового или ватного диска утром и вечером…. Средство не требует смывания. Гипоалергенно. Подходит для всех типов кожи.

Состав: AQUA / WATER, HEXYLENE GLYCOL, GLYCERIN, POLOXAMER 184, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, ASCORBYL GLUCOSIDE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, DISODIUM EDTA, MYRTRIMONIUM BROMIDE, PARFUM / FRAGRANCE.