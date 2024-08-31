Мицеллярная вода `LP CARE` 400 мл

Мицеллярная вода `LP CARE` 400 мл

Мицеллярная вода `LP CARE` 400 мл

219 ₽ 139 ₽ Товара нет в наличии Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 600 г
  • Высота упаковки: 190 мм
  • Ширина упаковки: 45 мм
  • Длина упаковки: 75 мм
  • Тег: Мицеллярная вода
  • Раздел: снятие макияжа
  • Артикул 234017
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Мицеллярная вода LP CARE нежно очищает кожу и увлажняет ее благодаря входящей в состав гиалуроновой кислоте. Аргановое масло глубоко питает, алоэ вера успокаивает и поддерживает увлажнение кожи, масло виноградной косточки придает антивозрастной эффект.

Способ применения: смочите ватный диск мицеллярной водой. Приложите ватный диск на закрытые глаза на несколько секунд,… затем аккуратно удалите макияж. Легким и движениями очистите кожу лица, губы, область декольте.Требует смывания.смочите ватный диск мицеллярной водой. Приложите ватный диск на закрытые глаза на несколько секунд, затем аккуратно удалите макияж. Легким и движениями очистите кожу лица, губы, область декольте.Требует смывания

Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice. Maris Sal, Argania Spinosa Kernel Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Retinyl Palmitate, Tocopheryi Acetate, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Parfum

youcanchoose

Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица

Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица

Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

СМИ: Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами

СМИ: Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.