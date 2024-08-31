Мицеллярная вода `LP CARE` 400 мл

219 ₽ 139 ₽ Товара нет в наличии Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 600 г

Высота упаковки: 190 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 75 мм

Тег: Мицеллярная вода

Раздел: снятие макияжа

Артикул 234017

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Мицеллярная вода LP CARE нежно очищает кожу и увлажняет ее благодаря входящей в состав гиалуроновой кислоте. Аргановое масло глубоко питает, алоэ вера успокаивает и поддерживает увлажнение кожи, масло виноградной косточки придает антивозрастной эффект.

Способ применения: смочите ватный диск мицеллярной водой. Приложите ватный диск на закрытые глаза на несколько секунд,… затем аккуратно удалите макияж. Легким и движениями очистите кожу лица, губы, область декольте.Требует смывания.смочите ватный диск мицеллярной водой. Приложите ватный диск на закрытые глаза на несколько секунд, затем аккуратно удалите макияж. Легким и движениями очистите кожу лица, губы, область декольте.Требует смывания

Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice. Maris Sal, Argania Spinosa Kernel Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Retinyl Palmitate, Tocopheryi Acetate, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Parfum