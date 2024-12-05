Михайловский кровельный центр

город: Михайловск

Район: Шпаковский муниципальный округ

Адрес: улица Гагарина, 25

Индекс: 356245.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒962‒446‒54‒94

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк