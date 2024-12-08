Миллениум, магазин элитной кровли и фасада

город: Грозный

Район: Грозный городской округ

Адрес: улица Сайханова, 25

Индекс: 364015.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒015‒44‒47

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком