Миллениум, магазин элитной кровли и фасада
город: Грозный
Район: Грозный городской округ
Адрес: улица Сайханова, 25
Индекс: 364015.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒015‒44‒47
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком