Миллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6 млн долларов

Миллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6 млн долларов

Миллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6 млн долларов

Китайский криптопредприниматель Джастин Сан в пятницу, 29 ноября, выполнил обещание, которое он дал, когда потратил 6,2 млн долларов США на произведение искусства в виде банана, приклеенного скотчем к стене, – он съел его, сообщает Zakon.kz.

В одном из самых дорогих отелей Гонконга перед десятками журналистов и влиятельных лиц миллиардер сначала произнес речь, в которой провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой. А потом съел купленное им произведение искусства, пишет channelnews asia.

Попробовав его, Джастин Сан заявил: «Он намного лучше других бананов». 

«Употребление его на пресс-конференции также может стать частью истории произведения искусства», – сказал на брифинге в пятницу миллиардер. 

Отмечается, что каждый из участников этого мероприятия получил в качестве сувенира рулон клейкой ленты и банан.

«У каждого есть банан», – прокомментировал этот жест Джастин Сан.

Концептуальная работа под названием «Комедиант», созданная итальянским художником Маурицио Каттеланом, была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке на прошлой неделе. Сан был одним из семи участников торгов. Примерно через 10 секунд после победы он решил съесть этот банан.

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