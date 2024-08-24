Миллионы людей тонут в дождевой воде в Бангладеше

Миллионы людей оказались в затруднительном положении в Бангладеш из-за сильного наводнения. Его вызвали проливные дожди, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Аль-Джазира, сильное наводнение на востоке Бангладеш привело к повреждению линий электропередачи, коммуникаций и отключению дорог, в результате чего более 4 млн людей оказались в затруднительном положении, а по меньшей мере 15 человек погибли.

Наводнения, вызванные проливными дождями, затопили ряд низменных районов Бангладеш, и спасатели прилагают все усилия для эвакуации затопленных населенных пунктов.

Около 190 тыс. человек доставлены в пункты временного размещения, а от наводнения пострадали 11 из 64 округов страны. Больше всего пострадал Фени, расположенный примерно в 100 км к северо-западу от главного портового города Читтагонг.

Южноазиатская страна с населением 170 млн человек, по территории которой протекают сотни рек, в последние десятилетия часто страдает от наводнений.

На помощь пострадавшим, оказавшимся в беде, направлены армия и флот, а также катера и вертолеты.

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