Miltgroup klinker, компания по продаже клинкерной плитки, ступеней, кирпича

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Инская, 56

Индекс: 630102.0

Телефон: +7 (383) 214‒03‒96

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://hausklinker.com

вид деятельности: Кирпич, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду