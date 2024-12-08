Miltgroup klinker, компания по продаже клинкерной плитки, ступеней, кирпича
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Инская, 56
Индекс: 630102.0
Телефон: +7 (383) 214‒03‒96
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://hausklinker.com
вид деятельности: Кирпич, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду