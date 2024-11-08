Минюст США: Иран планировал убийство Дональда Трампа

Министерство юстиции США 8 ноября предъявило заочные обвинения агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери, обвиняемому в планировании покушения на Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По информации Минюста, Шакери возглавлял сеть сообщников, выполняя задачи, поставленные иранским режимом, для реализации убийств, в том числе бывшего президента США.

По информации Минюста, Шакери получил задание организовать покушение 7 октября текущего года. Агенту КСИР 51 год, и, предположительно, он находится на территории Ирана.

В США были задержаны два его сообщника: 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джонат Лоадхольт. Они подозреваются в слежке за американцем иранского происхождения с целью убийства, за что им было обещано вознаграждение в размере $100 тыс.

Харрис поздравила Трампа с победой на выборах и признала поражение.

Действующий президент США Джо Байден пообещал мирно передать власть.