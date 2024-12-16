Мир фасада и кровли, компания
город: Орск
Район: Орск городской округ
Адрес: улица Строителей, 37
Индекс: nan
Телефон: +7 (3537) 22‒09‒33
Мобильный Телефон: +7‒905‒896‒34‒35
Сайт: http://mirkrovli56.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты