Мир фасада и кровли, компания

город: Орск

Район: Орск городской округ

Адрес: улица Строителей, 37

Индекс: nan

Телефон: +7 (3537) 22‒09‒33

Мобильный Телефон: +7‒905‒896‒34‒35

Сайт: http://mirkrovli56.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты