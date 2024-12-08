Мир фасада и кровли, магазин
город: Липецк
Район: Липецк городской округ
Адрес: улица Механизаторов, 15Б
Индекс: 398024.0
Телефон: +7 (4742) 71‒13‒12
Мобильный Телефон: +7‒904‒290‒13‒85
Сайт: http://erclipeck.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк