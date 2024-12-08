Мир фасада и кровли, магазин

город: Липецк

Район: Липецк городской округ

Адрес: улица Механизаторов, 15Б

Индекс: 398024.0

Телефон: +7 (4742) 71‒13‒12

Мобильный Телефон: +7‒904‒290‒13‒85

Сайт: http://erclipeck.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк