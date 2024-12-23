Мир хозяйственных товаров, магазин
город: Норильск
Район: Норильск городской округ
Адрес: Таймырская улица, 22
Индекс: 663330.0
Телефон: +7 (3919) 35‒07‒37
Мобильный Телефон: +7‒913‒525‒07‒92
Сайт: http://mxt-nor.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бензиновое / дизельное оборудование, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Запчасти / аксессуары для бытовой техники, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Карнизы, Керамогранит, Клининговое оборудование / инвентарь, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Ла
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду