Мир хозяйственных товаров, магазин

город: Норильск

Район: Норильск городской округ

Адрес: Таймырская улица, 22

Индекс: 663330.0

Телефон: +7 (3919) 35‒07‒37

Мобильный Телефон: +7‒913‒525‒07‒92

Сайт: http://mxt-nor.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бензиновое / дизельное оборудование, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Запчасти / аксессуары для бытовой техники, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Карнизы, Керамогранит, Клининговое оборудование / инвентарь, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Ла

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду