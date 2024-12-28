Мир кровли и фасада, Склад
город: Каменск-Уральский
Район: Каменск-Уральский городской округ
Адрес: Рябова, 14е
Индекс: 623420.0
Телефон: +7 (3439) 36‒96‒00
Мобильный Телефон: +7‒908‒913‒36‒54
Сайт: http://xn——8cdaaju3acbuoj7a3ac0a9c.xn--p1ai
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: nan