Мир кровли и фасада, торговая компания

город: Ачинск

Район: Ачинск городской округ

Адрес: Южная Промзона, 6

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒586‒29‒29

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 9:00-17:00; сб 9:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк