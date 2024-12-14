Мир кровли и фасада, торговая компания
город: Ачинск
Район: Ачинск городской округ
Адрес: Южная Промзона, 6
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒913‒586‒29‒29
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 9:00-17:00; сб 9:00-14:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк